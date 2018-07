Celso Roth renova contrato com o Inter por mais um ano

Com o anúncio, Roth acabou tendo valorizada a conquista da Copa Libertadores da América deste ano, mesmo depois de ter visto o seu time protagonizar um fiasco histórico na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, no qual a equipe gaúcha foi eliminada pelo africano Mazembe ao ser derrotada por 2 a 0, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes.

A renovação do contrato foi anunciada pelo Internacional um dia depois de o time desembarcar na capital gaúcha, após deixar Abu Dabi com a conquista da terceira colocação do Mundial de Clubes. Os valores do novo acordo não foram divulgados pelas partes.