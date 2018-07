Celta anuncia a contratação de jovem atacante turco do Borussia Dortmund

O Celta, de Vigo, anunciou nesta terça-feira em seu site a contratação do atacante turco Emre Mor, de 20 anos, que atuava pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, pelas próximas cinco temporadas. Em seu site oficial, o clube espanhol enfatizou as qualidades do jogador como a velocidade e a habilidade individual. Mor comemorou a chegada ao futebol da Espanha.

"Espero que joguemos um bom futebol e que possa ajudar a equipe com a minha técnica. (Pretende) Fazer gols, assistências e ganhar o maior número de jogos possível", projetou o atacante turco em declaração publicada na página da equipe de Vigo.

O Borussia Dortmund também confirmou a saída de Emre Mor, que chegou do futebol holandês há um ano e atuou em 18 jogos no Campeonato Alemão. De acordo com o diretor esportivo da equipe alemã, Michael Zorc, o atleta havia manifestado o desejo de deixar o clube para ter mais oportunidades. "Nós respeitamos e desejamos a Emre o melhor para o futuro", destacou o dirigente do clube de Dortmund.

Veículos de comunicação europeus especulam que o negócio entre Celta e Borussia Dortmund tenha sido firmado por 12,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 47 milhões de reais). No entanto, nenhum dos clubes confirmou oficialmente o valor da transação.

Emre Mor teve passagens de destaque pelas equipes sub-21 e adulta da Turquia. Pelo selecionado principal, ele fez 12 jogos e marcou um gol. O atacante foi novamente convocado pelo técnico turco para as partidas válidas pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018 contra Ucrânia e Croácia, nos próximos dias, pela sétima e oitava rodadas da competição.