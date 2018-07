Celta anuncia novo técnico para substituir Luis Enrique

VIGO - Poucas horas depois de perder oficialmente Luis Enrique para o Barcelona, o Celta de Vigo anunciou seu novo técnico para a próxima temporada. O clube da Galícia agiu rapidamente e acertou a contratação do ex-jogador argentino Eduardo Berizzo, que deixa o O''Higgins, do Chile, para assinar um contrato de dois anos.

Berizzo chega com a incumbência de repetir a boa campanha que Luis Enrique teve com o clube na última temporada, liderando-o à nona colocação do Campeonato Espanhol. Foi esta trajetória que despertou o interesse do Barcelona no ex-atacante espanhol, que fez história com a camisa do clube e foi contratado para substituir Gerardo Martino.

Se Luis Enrique tem identificação com o Barcelona, Berizzo não fica atrás no Celta. O zagueiro atuou com a camisa do clube da Galícia de 2001 a 2005, ajudando a levá-lo à Liga dos Campeões em 2003 e chegando à final da Copa do Rei em 2001, perdendo para o Zaragoza. Ele ainda atuou no Newell''s Old Boys, onde foi companheiro justamente de Gerardo Martino, Atlas, River Plate, Olympique de Marselha e Cádiz.

Berizzo iniciou a trajetória fora dos campos como auxiliar-técnico de Marcelo Bielsa na seleção chilena, na Copa do Mundo de 2010, e treinou o Estudiantes antes de chegar ao O''Higgins. Ele levou o clube a seus dois primeiros títulos de primeira divisão: o Campeonato Chileno, em 2013, e a Supercopa do Chile, em 2014.