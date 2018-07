Celta anuncia troca de técnico após derrota no Espanhol O Celta anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Abel Resino. Ele chega ao comando do time após a demissão de Paco Herrera, que acabou não resistindo no cargo após a derrota por 3 a 1 para o Getafe, sofrida em Madri, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol.