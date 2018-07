Celta arranca empate do Barça; Messi tem novo recorde

O Jogador do Ano armou o empate para Cristian Tello pouco antes do intervalo, e o lateral retribuiu aos 28 do segundo tempo, quando Messi completou a façanha de marcar contra todos os times da liga espanhola.

Oubina conferiu a dois minutos do final e fez um empate que deixou um Barça enfraquecido com 72 pontos faltando nove partidas, 14 adiante do segundo colocado Real Madri, que enfrenta o Zaragoza desde às 16h (horário de Brasília).

O Celta saiu na frente quando Nacho Insa empurrou um passe de Park Chu-youn para dentro do gol aos 38 minutos.

O Barça reagiu rapidamente e Javi Varas teve que desviar uma cobrança de falta de Messi, mas o goleiro não pode fazer muito quando a bola do argentino encontrou Tello livre e pronto para chutar junto à trave.

Os visitantes dominaram o segundo tempo, e Tello cruzou baixo na área para Messi bater no canto. Oubina foi deixado sem marcação junto à trave e cabeceou o gol de empate, levando o Celta para a 18ª colocação com 24 pontos.