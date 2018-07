Celta arranca empate, mas perde chance de liderar o Espanhol

Após golear o Barcelona por 4 a 1 na última quarta-feira, o time de Vigo foi surpreendido com um gol logo aos três minutos de jogo. Sergi Enrich ajeitou para Borja Baston abrir o placar. O empate só saiu após o intervalo, aos 31 minutos da segunda etapa, quando Jonny avançou pela direita e cruzou na medida para Iago Aspas completar para as redes.

Com o resultado, o Celta foi a 13 pontos, na quarta posição, atrás de Villarreal, Barcelona e Real Madrid. Já o Eibar somou seu nono ponto e subiu para a sexta colocação. Na próxima rodada do Espanhol, o Celta de Vigo recebe o Getafe, na próxima sexta-feira. No dia seguinte, o Eibar encara o Las Palmas fora de casa.