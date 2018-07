Celta bate o Elche por 1 a 0 fora de casa e sobe para 4º no Espanhol

O Celta de Vigo arrancou uma suada vitória sobre o Elche, nesta sexta-feira, e alcançou a provisória quarta colocação do Campeonato Espanhol, na abertura da 6ª rodada. Com gol nos acréscimos, os visitantes venceram pelo placar de 1 a 0.

Nolito marcou o único gol da partida ao receber grande enfiada, por cobertura, e bater com categoria na saída do goleiro. O gol empurrou o Celta para os 12 pontos, um à frente do Atlético de Madrid. O time da capital poderá recuperar seu posto se vencer o Sevilla, neste sábado.

O Elche, por sua vez, desperdiçou em casa a chance de buscar sua segunda vitória na competição. Com apenas quatro pontos, ocupa o 16º lugar da tabela, na beira da zona de rebaixamento.

Antes dos jogos de sábado, três times dividem a liderança do Espanhol. Valencia, Barcelona e Sevilla somam 13 pontos cada. Destes, somente o Valência não entrará em campo neste sábado - vai duelar com o Real Sociedad, domingo, longe de casa. O time catalão, de Neymar e Lionel Messi, receberá o Granada no Camp Nou, neste sábado.