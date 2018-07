Celta bate o Leganés e se aproxima da zona de classificação para a Liga Europa

O Celta derrotou o Leganés por 2 a 0 neste sábado, fora de casa, e se aproximou da zona de classificação para a Liga Europa. Com a vitória, foi a 30 pontos, na sétima colocação do Campeonato Espanhol, a quatro de distância do Athletic Bilbao. Os anfitriões estão em 17.º, com 18 pontos.

Os visitantes saíram na frente com um gol de Alvaro Lemos, aos 32 minutos do primeiro tempo. A vitória foi sacramentada aos 22 da etapa final, com John Guidetti. O Celta agora tentará manter o embalo contra o Real Madrid, no próximo dia 5. O Leganés vai encarar o Atlético de Madrid, fora de casa, um dia antes.

Em outro jogo deste sábado, o Eibar derrotou o La Coruña por 3 a 1, em casa. Adrian Gonzalez, Sergi Enrich e Lejeune garantiram a vitória; Emre Colak descontou. O Eibar subiu para a nona colocação com 29 pontos, enquanto que o La Coruña está em 16.º, com 19.

A 20.ª rodada do Campeonato Espanhol - a primeira do returno - continua neste domingo. Às 9 horas (de Brasília), o Barcelona, atual terceiro colocado com 41 pontos, visitará o Betis. Às 17h45, o Real Madrid, que lidera com 43, receberá a Real Sociedad.