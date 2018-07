Celta busca empate com Betis, mas pode perder 5ª posição do Espanhol no domingo

Com o resultado em sua casa, a equipe ficou com 53 pontos no quinto posto da tabela, que garante vaga direta na Liga Europa na próxima temporada. O Athletic, porém, vem logo atrás, com 51 pontos na sexta posição, e ultrapassará o time de Vigo se derrotar o Málaga, fora de casa, neste domingo.

Quem terminar o Campeonato Espanhol na sexta posição precisará jogar um playoff classificatório para entrar na Liga Europa, sendo que depois desta rodada ficarão faltando apenas cinco para o término da competição nacional.

No confronto deste sábado, o Betis saiu na frente com um gol de Alfred N'Diaye, aos 24 minutos do primeiro tempo, mas Pablo Hernandez assegurou o empate ao Celta aos 33 da etapa final.

Em outros dois duelos que fecharam o dia de disputas no Espanhol, o Eibar derrotou a Real Sociedad por 2 a 1, enquanto Las Palmas e Sporting Gijón ficaram no 1 a 1. Com o triunfo, o Eibar foi aos 41 pontos na nona posição, ultrapassando a própria Real Sociedad, que também tem 41 e está em décimo lugar nos critérios de desempate. Já o Las Palmas vem logo atrás dos dois, em 11º, com 40 pontos, enquanto o Gijón segue na zona de rebaixamento, em 18º, com 29.