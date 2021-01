Celta, de Eduardo Coudet, é goleado por time da 3ª divisão e cai na Copa do Rei

Eduardo Coudet aprendeu mais uma lição do futebol nesta terça-feira. Pela segunda fase da Copa do Rei, o Celta de Vigo, time dirigido pelo ex-treinador do Internacional, encarou o modesto Ibiza, da terceira divisão da Espanha, com o técnico optando pela escalação de reservas. Acabou eliminado com goleada por 5 a 2.

O treinador argentino vem fazendo um belo trabalho no clube de Vigo. Assumiu o time nas últimas colocações do Espanhol e, após seis vitórias consecutivas, o levou ao oitavo lugar. No fim de semana, acabou perdendo do Real Madrid e agora cai pela segunda vez seguida, desta vez de maneira improvável.

Mesmo utilizando um time misto, Coudet não imaginava a eliminação. Acreditava na força de seus reservas e acabou surpreendido no Estádio Municipal de Can Misses. Com somente 28 minutos, o Ibiza já vencia por 3 a 0 com gols de Castel, duas vezes, e Perez.

O segundo tempo começou com novo gol dos mandantes. Molina, de pênalti, fez 4 a 0. Só aí o Celta foi acordar no jogo. Santi Mina e Holsgrove diminuíram o placar. Mina poderia esquentar os minutos finais, mas falhou na cobrança de um pênalti. O golpe final veio com Rodado, no último lance da partida.

Surpreso com a goleada e a eliminação, Coudet tentou justificar que a prioridade do Celta na temporada é ir bem no Campeonato Espanhol, agora a única competição na qual a equipe está. Sábado ele tentará se redimir diante do Villarreal.

O Getafe foi outro time da primeira divisão surpreendido na Copa do Rei, sendo eliminado com derrota por 1 a 0 diante do Córdoba. Fora de casa, o Sevilla fez 2 a 0 no Linares, enquanto o Villarreal goleou o Zamora por 4 a 1.