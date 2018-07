Celta de Vigo se recupera e volta a vencer após 5 jogos

O único gol do jogo foi marcado por Aspas, a sete minutos do fim do jogo. A jogada começou com Krohn-Dehli, que passou pela marcação e tocou para Lago. Esse cruzou e Aspas bateu tirando do goleiro Roberto para fazer o seu sexto gol na competição.

O resultado foi providencial para o Celta, que foi a 14 pontos, no 15.º lugar, se afastando da zona de rebaixamento, que já começava a ameaçar. O Zaragoza tem um ponto a mais e ocupa a 13.ª posição no Espanhol.