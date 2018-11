Celta de Vigo x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Celta x Real Madrid se enfrentam neste domingo, às 17h45 (de Brasília), no estádio Balaídos, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, em mais uma partida em que a expectativa é por uma vitória tranquila do time merengue.

Celta de Vigo x Real Madrid terá a transmissão da Fox Premium. O Real Madrid, que pode anunciar a efetivação de Solari após a partida, inicia a rodada na sétima colocação, com 17 pontos. O Celta aparece em 12º, com 14.

Depois de ser goleado por 5 a 1, o Real Madrid engatou uma sequência de três vitórias consecutivas. Na última quarta-feira, goleou o Viktoria Plzen por 5 a 0, pela Liga dos Campeões. No Espanhol, bateu o Valladolid por 2 a 0, sábado passado.

O Celta também vem de três jogos de invencibilidade, todos pelo Campeonato Espanhol. Na última rodada, empatou por 3 a 3 com o Betis, fora de casa.

Escalações de Celta x Real Madrid

Real Madrid: Courtois; Reguilón, Ramos, Nacho e Odriozola; Casemiro, Kroos e Modric; Asensio, Bale e Benzema

Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia e Juncá; Okay, Fran Beltrán, Iago Aspas, Brais Méndez e Boufal; Maxi Gómez.