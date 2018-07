Celta derrota o Las Palmas e mantém sonho de conquistar vaga na Liga Europa

O Celta ainda está vivo na luta por uma vaga na próxima edição da Liga Europa. Após o baque pela eliminação nas semifinais da Copa do Rei para o Alavés, mas animado com a boa campanha na atual temporada da competição europeia (está na quartas de final contra o Genk, da Bélgica), o time de Vigo segue com chances de classificação via Campeonato Espanhol. Nesta segunda-feira, no complemento da 29.ª rodada, bateu o Las Palmas por 3 a 1, em casa.

Agora com 41 pontos, o Celta subiu para a 10.ª colocação e está sete pontos atrás do Villarreal, hoje em sexto lugar. A esperança cresce já que o clube de Vigo tem um jogo a menos que os rivais, apesar deste duelo atrasado, ainda sem data definida, ser contra o líder Real Madrid. Já o Las Palmas, também com campanha regular, está na 12.ª posição com 35 pontos.

Em campo, o grande destaque da partida foi o atacante Giuseppe Rossi. O italiano marcou os três gols do Celta - os dois primeiros na etapa inicial, aos 11 e aos 35 minutos, e o terceiro aos 12 do segundo tempo. O Las Palmas conseguiu diminuir com Pedro Bigas somente aos 36 minutos e não teve mais forças para algo mais.

Pela 30.ª rodada, que será neste meio de semana, Celta e Las Palmas jogarão como visitantes na quinta-feira. O time de Vigo enfrentará o Valencia e o das Ilhas Canárias jogará contra o Eibar.