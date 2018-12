Celta empata em casa e perde chance de entrar na zona de classificação europeia

O segundo melhor ataque do Campeonato Espanhol não funcionou desta vez. Nesta sexta-feira, na abertura da 16.ª rodada, o Celta, que já marcou 28 gols e só perde para o Barcelona (41), ficou no empate sem gols contra o Leganés, no estádio de Balaídos, em Vigo, e desperdiçou a chance de entrar na zona de classificação às competições europeias da próxima temporada.

Com o empate, o Celta até subiu na tabela de classificação, mas não atingiu o sexto lugar, que dá uma vaga na próxima edição da Liga Europa e hoje está com o Levante (22 pontos). O time de Vigo estava em 11.º lugar e galgou três posições, agora com 21 pontos. Só que é enorme as chances de ser ultrapassado por até sete equipes com o complemento da rodada neste final de semana.

Do outro lado da tabela de classificação, o Leganés comemora o ponto conquistado na sua luta para fugir da zona de rebaixamento. O time chegou aos 18 pontos, ainda na 16.ª colocação, mas abriu quatro de vantagem para o Athletic Bilbao, que abre a degola na 18.ª posição.

Em campo, o jogo foi muito prejudicado pela chuva que caiu na região da Galícia nesta sexta-feira. O gramado molhado atrapalhou muito as ações ofensivas do Celta e poucas chances de gol foram criadas pelos anfitriões. As que tiveram direção à meta foram bem defendidas pelo goleiro Ivan Cuellar.

Pela 17.ª rodada, o Celta terá uma complicada missão. No próximo sábado, terá de enfrentar o Barcelona no estádio Camp Nou, em Barcelona. No dia seguinte, o Leganés receberá o Sevilla.