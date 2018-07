Celta ganha com gol no fim e sobe para o terceiro lugar no Campeonato Espanhol Uma das surpresas do Campeonato Espanhol, juntamente com o Villarreal, o Celta continua em alta. Reabilitado da derrota para o Real Madrid na semana passada, o time de Vigo foi até San Sebastian, no País Basco, e ganhou da Real Sociedad por 3 a 2, neste sábado, com um gol no fim, pela 10.ª rodada da competição. Assim, chegou aos 21 pontos e assumiu a terceira colocação na tabela de classificação.