Celta ganha e deixa o Granada mais perto do rebaixamento no Campeonato Espanhol

O Celta venceu o Granada por 3 a 0 neste domingo, fora de casa, se manteve na parte intermediária da tabela de classificação do Campeonato Espanhol e deixou o adversário em situação muito complicada a seis rodadas do término.

Jozabed, Marcelo Diaz e Claudio Beauvue marcaram os gols da partida. O resultado deixou o time visitante na 10.ª colocação com 44 pontos, enquanto que o Granada permanece em penúltimo, com 20, a sete de deixar a zona de rebaixamento.

Em outro duelo deste domingo, o Betis venceu o Eibar, em casa, por 2 a 0, com gols de Jonas Martin e Daniel Ceballos. O resultado deixou o time anfitrião em 14.º lugar com 34 pontos. Os visitantes desperdiçaram a chance de colar no grupo de classificação à Liga Europa e ocupam o oitavo lugar com 50 pontos, a três do Athletic Bilbao, que está em sexto.

A próxima rodada do Campeonato Espanhol é a mais esperada da temporada. O Real Madrid, líder da competição com 75 pontos, enfrentará o arquirrival Barcelona, que está em segundo com 72. A partida acontecerá no próximo domingo, às 15h45 (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.