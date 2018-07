Celta oficializa contratação de artilheiro brasileiro

Charles chamou a atenção do Celta ao se sagrar artilheiro da segundona, com 27 gols. A imprensa espanhola estima que o jogador foi adquirido pelo valor de 1 milhão de euros. Trata-se da segunda contratação do Celta para a próxima temporada - a primeira foi a do zagueiro Andreu Fontás, ex-Barcelona.

Com este acerto, o brasileiro voltará à Galícia, região da Espanha na qual jogou entre 2004 e 2010. Na época, quando tinha 20 anos, defendia as cores do Pontevedra, da terceira divisão espanhola.