Celta perde em casa do Bilbao e se afasta dos líderes do Espanhol

Surpresa da temporada futebol espanhol, o Celta não conseguiu segurar a perseguição aos grandes até o fim do ano. Nesta quarta-feira, em seu último jogo de 2015, a equipe de Vigo recebeu o Athletic Bilbao e perdeu para os bascos por 1 a 0, em gol marcado por Raúl García, num contra-ataque. Com a derrota, pode até perder o quarto lugar.

Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid, que devem disputar o título, venceram seus jogos nesta quarta-feira, chegando a 38, 38 e 36 pontos, respectivamente. O Celta, com a derrota, segue com 31. Como o Villarreal só joga na quinta, pode pegar o quarto lugar e chegar a 33 se vencer o Valencia em casa.

Também nesta quarta-feira, o Deportivo La Coruña ficou no empate em 0 a 0 com o Getafe, em Madri, e chegou aos 27 pontos, ainda no sexto lugar, dentro da zona de classificação para a Liga Europa. A posição é dividida exatamente com o Bilbao. Os dois times empataram no jogo entre eles no primeiro turno e o confronto direto é o primeiro critério de desempate.

No último jogo do dia, o Las Palmas, do brasileiro Willian José, venceu o Granada por 4 a 1 nas Ilhas Canárias, com dois gols no finalzinho. Com o resultado, chegou aos 16 pontos e saiu da zona de rebaixamento, jogando para lá exatamente o Granada, que tem 14. Com 16, o Getafe está pouco acima da degola.