O Celta decepcionou a sua torcida ao cair por 1 a 0 diante do Eibar, em Vigo, no último jogo deste sábado pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado negativo manteve a equipe na sétima posição da tabela, com 20 pontos, um atrás do Málaga, sexto colocado, que horas mais cedo também caiu em seus domínios, mas diante do poderoso Real Madrid, por 2 a 1.

O único gol da partida foi marcado por Manu del Moral, aos 30 minutos do primeiro tempo, e garantiu ao Eibar assumir o décimo posto da tabela, agora com 16 pontos.

Após decepcionar atuando em casa, o Celta terá pela frente na 14ª rodada, no próximo dia 7 de dezembro, ninguém menos do que o Real Madrid, na casa do rival, que hoje é o líder disparado da competição, com 33 pontos. No mesmo dia, o Eibar enfrentará o Almería, em casa.