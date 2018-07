Celta perde para o La Coruña e desperdiça chance de colar no Real Madrid

O Valencia desperdiçou a chance de colar no grupo da Liga dos Campeões da Europa e ficou no empate em 1 a 1 com o Las Palmas, em casa. Francisco Alcacer abriu o placar para os anfitriões, mas Jonathan Viera deixou tudo igual. O resultado deixou o Valencia na sexta colocação com 19 pontos, a dois do G4. O Las Palmas é o 17.º, com nove.

O Real Sociedad conseguiu se afastar das últimas colocações ao vencer o Sevilla por 2 a 0, em casa. Agirretxe e Xabier Prieto marcaram os gols da partida. O time anfitrião agora é o 14.º colocado, com 12 pontos. O Sevilla é o 11.º, com 15.

Com dois gols de Hernan Perez, o Espanyol venceu o Málaga por 2 a 0, em casa, e subiu para a 10.ª colocação com 16 pontos. Os visitantes entraram para zona de rebaixamento, com nove.