Celta perde pênalti, mas encerra jejum e arranca empate com o Valencia

Foram 727 minutos sem balançar a rede, até que Orellana marcasse neste sábado. O longo jejum de gols do Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol finalmente teve um fim, mas não foi desta vez que a equipe voltou a vencer. Em casa, ficou no empate por 1 a 1 diante do Valencia, pela 18.ª rodada. Diego Alves ainda pegou um pênalti no primeiro tempo, quando o jogo estava 0 a 0.

O resultado levou o Valencia a 35 pontos, na quarta posição, três atrás de Barcelona e Atlético de Madrid e sete atrás do Real Madrid. No próximo sábado, a equipe terá pela frente o Almería, em casa. Já o celta é o nono colocado, com 21 pontos, e pegará o Espanyol também no sábado, mas fora de casa.