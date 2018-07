Celta supera o Leganés em casa e sobe cinco posições no Espanhol

O Celta conseguiu nesta sexta-feira uma importante vitória na briga por melhores posições no Campeonato Espanhol, sonhando até com uma vaga em competições europeias na próxima temporada. Pela abertura da 13.ª rodada, o time de Vigo recebeu o Leganés e venceu por 1 a 0, no estádio de Balaídos, na cidade da região da Galícia.

Com o triunfo, o Celta ganhou cinco posições na competição e está agora em oitavo lugar, com 17 pontos. De uma vez só ultrapassou Levante, Girona, Getafe, Betis e o próprio Leganés, que neste momento fica na nona colocação com a mesma pontuação.

O gol da vitória da equipe de Vigo foi marcado ainda no primeiro tempo. Aos 27 minutos, o volante Erik Moran, do Leganés, derrotou o lateral-esquerdo Johny dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. Destaque do Celta, até com convocação para a seleção da Espanha, o atacante Iago Aspas acertou a cobrança e definiu o placar.

Na próxima rodada, a 14.ª, o Celta terá um grande desafio pela frente. No próximo dia 2, um sábado, jogará contra o Barcelona, no estádio Camp Nou, em Barcelona. No dia seguinte, o Leganés receberá o Villarreal.