Celta surpreende e bate Real Madrid na Copa do Rei

Sem conseguir repetir o desempenho do rival Barcelona, o Real Madrid tropeçou nesta quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei. Jogando fora de casa, o time misto do técnico José Mourinho foi derrotado por 2 a 1 pelo Celta de Vigo. A partida da volta será disputada somente em janeiro de 2013.

Assim como o Barcelona, o Real foi a campo com uma equipe mista. Casillas, Sérgio Ramos, Khedira e Özil, além de Kaká, começaram o jogo no banco de reservas. Cristiano Ronaldo, por sua vez, iniciou jogando e comandou praticamente sozinho o ataque madrilenho porque Benzema machucou o tornozelo e precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo.

Longe de repetir suas melhores apresentações, o Real contava com as investidas de Cristiano Ronaldo para levar perigo ao gol dos anfitriões. Mas não teve sucesso na etapa inicial. Para piorar, sofreu gol de Bermejo aos 11 minutos do segundo tempo.

Preocupado, José Mourinho colocou Özil e Kaká em campo, sem resultados. Bustos ampliou a vantagem do Celta, aos 32. A situação só não ficou pior para os visitantes porque o atacante português reduziu a vantagem dos donos da casa aos 42. Com este placar, o Real Madrid avança às quartas de final com uma vitória por 1 a 0, na volta.

Ainda nesta quarta, o Atlético de Madrid aplicou 3 a 0 no Getafe, diante de sua torcida, e se aproximou da classificação. Os brasileiros Filipe Luís e Diego Costa, duas vezes, marcaram os gols da partida. Antes, também pela ida das oitavas, o Barcelona vencera o Córdoba por 2 a 0, fora de casa. E o Sevilla goleara o Mallorca por 5 a 0, também longe da torcida.