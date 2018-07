Celta surpreende o Villarreal e divide ponta com Barcelona e Real

O Campeonato Espanhol agora definitivamente tem novos líderes. Primeiro colocado até o início desta oitava rodada, o Villarreal foi surpreendido pelo Celta, neste domingo, e perdeu em casa por 2 a 1. Com o resultado, agora os ponteiros são Real Madrid, Barcelona e o próprio time de Vigo, todos com 18 pontos - o Real fica à frente pelos critérios de desempate. O Villarreal é o quarto, com 16.

A equipe amarela, que até duas rodadas atrás ostentava uma campanha 100%, conheceu sua segunda derrota seguida neste domingo - perdeu do Levante por 1 a 0 antes da paralisação para a data Fifa. Enquanto isso, o Celta segue invicto, mas se recupera de dois empates em sequência.

Num belíssimo chute da entrada da área, de lado de pé, com curva, tirando do goleiro, o chileno Orellana abriu o placar para o Celta no El Madrigal, aos 41 minutos do primeiro tempo. No comecinho da segunda etapa, Bailly recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Villarreal com um jogador a menos.

Mesmo assim os donos da casa conseguiram o empate, aos 15, num chute despretensioso, rasteiro, que entrou no canto direito do goleiro Sergio Álvarez. Mas o jogo seria decidido mesmo só nos acréscimos. Após lindo chute que parou na junção entre as duas traves, Nolito pegou o rebote e fez o segundo do Celta.

Na próxima rodada, sábado que vem, em duelo de líderes, o Celta vai receber o Real Madrid em Vigo. O Villarreal vai às Ilhas Canárias para pegar o Las Palmas, enquanto o Barcelona joga em casa contra o Eibar.