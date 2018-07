Celta vence Almería e pega Real Madrid nas oitavas da Copa do Rei

VIGO - O Celta será o próximo adversário do Real Madrid na Copa do Rei. Nesta quinta-feira, a equipe de Vigo recebeu o Almería, venceu por 2 a 0 no tempo normal, depois por 1 a 0 na prorrogação, e avançou às oitavas de final. Chu-Young Park abriu o placar e o gol que garantiu o tempo extra saiu só aos 45 minutos do segundo tempo, feito por Roberto Lago.

Aos 4 minutos do segundo tempo da prorrogação, Enrique Lucas fez o gol da classificação do time de Vigo, que joga contra o Real nas semanas dos dias 12 de dezembro e 9 de janeiro.

Nesta quinta também foram definidos mais dois classificados às oitavas da Copa do Rei. Um deles é o Zaragoza, que perdeu para o Granada por 2 a 1 e avançou pelo critério de gols fora. Outro é o Mallorca, que segurou o 0 a 0 contra o Deportivo La Coruña em casa e avançou pelo mesmo motivo.

Assim, fica faltando apenas um dos 16 classificados, que vai sair do confronto entre Athletic Bilbao e Eibar. O jogo de volta foi adiado porque a equipe basca teve seu calendário alterado com o postergamento de uma partida da Liga Europa, que só aconteceu nesta quarta - deveria ter sido na semana passada.

Confira os confrontos:

Las Palmas x Betis

Levante x Zaragoza

Mallorca x Sevilla

Osasuna x Valencia

Eibar/Bilbao x Málaga

Atlético de Madrid x Getafe

Barcelona x Córdoba

Celta x Real Madrid