Celta vence em casa e se iguala ao Real Madrid no Campeonato Espanhol

O resultado positivo foi conquistado com gols de Orellana e Nolito, enquanto Castro descontou para o Sporting, que ocupa a 15ª posição, com 12 pontos, apenas dois à frente do Málaga. Este último encabeça a zona de rebaixamento, na 18ª posição, depois de ter empatado por 2 a 2 com o Granada (16º, com 11 pontos), em casa, em outro duelo disputado neste sábado.

Já o La Coruña alcançou a quinta posição, agora com 21 pontos, ao superar o Las Palmas por 2 a 0, fora de casa, com gols de Simón (contra) e Lucas. Com a derrota, os anfitriões amargam a penúltima posição da tabela, com dez pontos.