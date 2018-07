Celta volta a perder e se afasta da briga pela Liga dos Campeões

O Celta chegou a ser líder do Campeonato Espanhol, mas bastaram duas derrotas seguidas para que a equipe de Vigo se afastasse de briga até por uma vaga na Liga dos Campeões. Neste sábado, o segundo tropeço veio com revés diante do Málaga, por 2 a 0, na casa do rival, no Estádio La Rosaleda.

Como também havia perdido para o Athletic Bilbao no meio da semana, o Celta está estacionado em 31 pontos, agora no quinto lugar, atrás dos grandes e também do Villarreal, que soma 33 e no domingo visita o La Coruña. O Deportivo, aliás, tem 27 pontos e também pode encostar.

O brasileiro Charles, de cabeça, numa saída ruim do goleiro Rubén Blanco, fez o primeiro gol do jogo, logo aos 8 minutos. Ainda na primeira etapa, Albentosa ampliou para o Málaga, que com a vitória foi a 23 pontos, no 10.º lugar.

O time da casa ainda perdeu um pênalti, com o marroquino Amrabat. O meio-campista parou no goleiro Sergio Álvarez, que havia acabado de entrar porque o titular Blanco foi expulso no lance que originou o pênalti.