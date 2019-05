Celta x Barcelona: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Espanhol

Celta de Vigo e Barcelona se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Balaídos, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir Celta x Barcelona?

A partida terá transmissão da ESPN. O Estadão também faz acompanhamento minuto a minuto do jogo.

Campeão nacional antecipado e preocupado com o Liverpool, na próxima terça-feira, 7, pela Liga dos Campeões, a equipe catalã chega para o confronto muito modificada.

Apenas cumprindo tabela pelo Espanhol, após garantir matematicamente seu 26º título na competição, o Barcelona não terá força máxima em campo. Nomes como Puig, Aleñá, Malcom e até mesmo Boateng devem ter oportunidade de jogar. Com 83 pontos ganhos, a equipe comandada por Ernesto Valverde não perde uma partida na liga doméstica há 23 jogos.

Já o Celta de Vigo ocupa a 15ª posição na tabela de classificação, com 37 pontos ganhos em 35 jogos disputados. A grande aposta da equipe mandante para uma vitória está nos pés do atacante Iago Aspas, que soma 17 gols em 26 partidas no torneio.