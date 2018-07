Celtic é multado por exibir bandeiras da Palestina em jogo da Liga dos Campeões

A Uefa multou o Celtic em 10 mil euros (cerca de R$ 36 mil) nesta quinta-feira por conta da exibição de bandeiras da Palestina em suas arquibancadas na partida contra o Hapoel Beer Sheva, que é de Israel.

Os torcedores escoceses exibiram as bandeiras, em jogo da fase preliminar da Liga dos Campeões, em provocação ao time rival. A manifestação da torcida gerou punição por parte da Uefa porque a entidade veta faixas e declarações de ordem política em jogos de suas competições.

As bandeiras foram exibidas somente em um trecho das arquibancadas do estádio Celtic Park, em Glasgow, no jogo disputado no dia 17 de agosto, válido pelos playoffs da Liga dos Campeões. O time escocês vencera pelo placar de 5 a 2.

Ao eliminar o time israelense, o Celtic entrou na fase de grupos da prestigiada competição. Está na chave C, ao lado de Barcelona, Manchester City e Borussia Mönchengladbach.