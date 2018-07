Celtic empata no fim com a Inter de Milão e respira na Liga Europa

O Celtic Park, em Glasgow, viu o melhor jogo da rodada da Liga Europa nesta quinta-feira. Colecionando vitórias seguidas desde o início do ano, o Celtic buscou o empate com a Inter de Milão, em 3 a 3, graças a um gol aos 48 minutos do segundo tempo. A partida foi válida como de ida da primeira fase de mata-mata.

Contratado na virada do ano, o suíço Shaqiri precisou tentar duas vezes para, no rebote, aos 4 minutos, abrir o placar para a Inter. Palacio fez o segundo, aos 13, mas o Celtic buscou o empate com dois de Armstrong - o árbitro, entretanto, anotou o segundo dos escoceses para Campagnaro, contra.

No finalzinho do primeiro tempo, a Inter de Milão voltou à frente numa falha de Gordon. Ele interceptou um lançamento, mas soltou a bola e deixou Palacio com o gol aberto para marcar.

O empate só veio aos 48 minutos do segundo tempo, quando o sueco Guidetti saiu do banco de reservas para, em posição legal (apesar das reclamações italianas), chutar sem chances para Carrizo. Ainda deu tempo para, aos 50, Gordon se redimir pegando uma falta cobrada no ângulo.

OUTROS JOGOS

Também na segunda leva de jogos desta quinta-feira pela Liga Europa, Tottenham e Fiorentina ficaram em 1 a 1 em Londres. Soldado marcou um golaço aos 6 minutos, chutando de primeira, sem deixar a bola cair, após escanteio batido por Paulinho. Basanta, vice-campeão mundial com a Argentina, empatou.

Também na Inglaterra, Balotelli fez de pênalti e garantiu a vitória do Liverpool por 1 a 0 sobre o Besiktas. O italiano, que marcou aos 40 do segundo tempo, havia entrado no lugar do brasileiro Philippe Coutinho.

Na Espanha, o Villarreal fez 2 a 1 no Red Bull Salzburg e vai levar vantagem para a volta, semana que vem, na Áustria. Em casa, o Sevilla fez 1 a 0 no Borussia Mönchengladbach, mesmo placar da vitória do mandante Ajax sobre o Legia Varsóvia (Polônia).

O Guingamp se aproveitou de duas expulsões do Dínamo de Kiev para vencer por 2 a 1, de virada, na França, enquanto o Anderlecht ficou no 0 a 0 com o Dínamo de Moscou, na Bélgica.