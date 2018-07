Celtic leva 4 a 0 e perde invencibilidade local de 69 jogos e 585 dias

Chegou ao fim neste domingo uma das mais impressionantes invencibilidades do futebol. Depois de permanecer 69 jogos sem perder na Escócia, o Celtic teve sua série invicta quebrada ao ser goleado pelo Hearts por 4 a 0, em duelo válido pelo Campeonato Escocês.

A última derrota do time no futebol local ocorrera apenas em 11 de maio de 2016. A série invicta, assim, totalizou 585 dias e resultou nos títulos do Campeonato Escocês, da Copa da Escócia e da Copa da Liga da Escócia.

Cochrane, Lafferty e Milinkovic, duas vezes, marcaram os gols da surpreendente vitória do Hearts. Essa foi a primeira derrota doméstica da equipe desde que o técnico Brendan Rodgers assumiu em maio do ano passado.

"É claro que é muito dolorido quando você é derrotado desse jeito, mas nossos jogadores podem levantar a cabeça", comentou Rodgers, que já foi treinador do Liverpool. "Eles foram absolutamente incríveis durante essa invencibilidade de 18 meses."

Apesar da derrota, o Celtic se manteve na liderança do Escocês com 41 pontos, dois na frente do vice Aberdeen. Na Liga dos Campeões, contudo, o desempenho foi bem diferente recentemente: a equipe levou duas estrondosas goleadas do Paris Saint-Germain - 5 a 0 e 7 a 1 - e ficou apenas em terceiro de sua chave, atrás também do Bayern de Munique.