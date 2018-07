Celtic proíbe 128 torcedores violentos em seus jogos

GLASGOW - Enquanto no Brasil muitos clubes ajudam a financiar torcidas organizadas violentas e as autoridades fazem empurra-empurra de responsabilidades, na Escócia o Celtic deu o exemplo. Nesta segunda-feira, anunciou que 128 torcedores que se envolveram numa confusão na sexta-feira estão banidos dos jogos do clube, seja no Celtic Park ou fora de casa.

A decisão foi tomada porque torcedores do Celtic depredaram parte do Fir Park Stadium, do Motherwell, em partida do Campeonato Escocês na sexta-feira. Eles deixaram prejuízo de 10 mil libras e ainda atiraram rojões no campo - um deles quase acertou o goleiro adversário.

"Acontecimentos como esse não representam a torcida do Celtic ou o clube. Esses acontecimentos nos envergonham e são absolutamente indefensáveis", diz a diretoria escocesa, em nota. Esses 128 torcedores estão impedidos preventivamente de entrarem em partidas que envolvam o Celtic, sendo na casa da equipe ou como visitante e já vale para o jogo contra o Barcelona, quarta-feira, pela Liga dos Campeões, no Camp Nou.

"Temos certeza que nossos torcedores vão entender a posição do clube e que vão se unir a nós à medida que avançarmos contra os vândalos", completa a nota do Celtic. A diretoria ainda eliminou 250 lugares no setor do seu estádio que é destinado à organizada que se envolveu na depredação.