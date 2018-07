Celtic vence o Hearts e é o primeiro campeão escocês invicto em 118 anos

O Celtic já havia conquistado o título do Campeonato Escocês há mais de um mês, mas foi neste domingo que o time de Brendan Rodgers escreveu seu nome como um dos melhores da história do país. Com o triunfo sobre o Hearts, por 2 a 0, o clube terminou a competição invicto.

A campanha do Celtic é espetacular. Em 38 partidas, foram 34 triunfos e quatro empates. Assim, a equipe escreveu seu nome como somente a terceira da história a conquistar o Escocês de forma invicta. Trata-se da primeira vez que isto acontece em 118 anos.

Antes do Celtic de 2016/2017, somente o próprio clube, em 1897/1898, e o Rangers na temporada seguinte, faturaram a competição sem perder sequer uma partida. Mérito para Brendan Rodgers, que deixou o Liverpool em 2015 após uma série de mais resultados.

Neste domingo, a vitória foi confirmada no segundo tempo. Griffiths, aos quatro, e Armstrong, aos 30 minutos, definiram o resultado. O Celtic chegou a incríveis 106 pontos em 38 rodadas, 30 a mais que o vice-campeão Aberdeen. A terceira posição ficou com o Rangers, com 67.