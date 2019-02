Celtics vence com brilho de Kyrie Irving e encerra série de 7 triunfos do Thunder

A série de sete vitórias do Oklahoma City Thunder chegou ao fim na rodada de domingo da NBA. Atuando fora de casa, a equipe perdeu por 134 a 129 para o Boston Celtics, que foi liderado por uma grande atuação de Kyrie Irving, que fechou o duelo com 30 pontos e 11 assistências.

Marcus Morris também se destacou, com 19 pontos, enquanto Marcus Smart acrescentou 18 pontos e sete assistências, Al Horford marcou 17 e Daniel Theis fez 14. O Celtics somou a quarta vitória consecutiva e a nona nos últimos dez duelos, ocupando a terceira posição na Conferência Leste com 34 triunfos em 53 partidas.

Paul George marcou 37 pontos pelo Thunder e Russell Westbrook obteve o seu 19º "triple-double" nesta temporada com 22 pontos, 16 assistências e 12 rebotes. O time de Oklahoma City é o terceiro colocado do Oeste, com 33 vitórias em 52 duelos.

Logo à frente do Celtics na Conferência Leste, o segundo colocado Toronto Raptors faturou a décima vitória nos últimos 12 compromissos como mandante ao derrotar o Los Angeles Clippers por 121 a 103. O time canadense agora soma 38 triunfos em 54 jogos, só atrás do Milwaukee Bucks, que disputou três partidas a menos e também já ganhou 38 vezes.

Kawhi Leonard marcou 18 pontos e Serge Ibaka acumulou 16 pontos e 12 rebotes, no seu sexto "double-double" consecutivo. Assim, o Raptors conseguiu superar a ausência de Kyle Lowry, que não atuou por causa de dores nas costas. Shai Gilgeous-Alexander marcou 19 pontos e liderou o Clippers, o oitavo colocado do Oeste com 29 vitórias em 54 partidas.

No outro jogo da rodada de domingo da NBA, o Memphis Grizzlies bateu o New York Knicks por 96 a 84, encerrando uma série de nove derrotas como visitante. Mike Conley brilhou com 25 pontos, oito rebotes e sete assistências, enquanto Marc Gasol acumulou 24 pontos e nove rebotes. Já o brasileiro Bruno Caboclo, que assinou um novo contrato de experiências de dez dias, atuou por 16 minutos, com dois rebotes e uma assistência para o segundo pior time do Oeste.

Kevin Knox marcou 17 pontos pelo Knicks, que perdeu pela 13ª vez seguida na liga e também sofreu a 14ª derrota consecutiva no Madison Square Garden. Não à toa, está em último lugar na Conferência Leste.