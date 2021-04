Cenário cai e derruba taça da Eurocopa em transmissão ao vivo na TV tomena; veja o vídeo

Um acidente inusitado aconteceu enquanto o canal de TV Realitatea, da Romênia, fazia uma transmissão ao vivo sobre a Eurocopa: enquanto a repórter falava, parte do cenário caiu e derrubou o troféu que as seleções europeias disputarão no próximo mês de junho e julho. A repórter também foi atingida, mas de leve.

A reação dos trabalhadores no local foi imediata para checar se a taça havia sido danificada; por sorte, não houve problemas. A repórter também não se machucou com o incidente. Confira no vídeo.

SCENES! The Euro 2020 trophy fell to the ground during a live broadcast in Bucharest! Bring it home! pic.twitter.com/gWUUqskO9i — Emanuel Roşu (@Emishor) April 25, 2021

No momento, a taça está fazendo um tour pelas 11 cidades que receberão jogos da Eurocopa. Bucareste, a capital da Romênia, receberá jogos da fase de grupos e das oitavas-de-final do torneio - como os grupos ainda não foram sorteados, não é possível dizer quais seleções jogarão na Arena Nationala.

Contudo, para a decepção do país, a seleção romena não se classificou para a Eurocopa. Após ficar em quarto no grupo F das Eliminatórias, atrás de Espanha, Suécia e Noruega, a equipe foi para a repescagem, quando acabou eliminada pela Islândia.