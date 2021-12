Ceni acerta detalhes no São Paulo para evitar drama na reta final do Brasileirão

Depois de uma reapresentação apenas com um treino regenerativo na sexta-feira, os titulares do São Paulo treinaram com bola na manhã deste sábado, em preparação para enfrentar o Juventude no Morumbi, às 19 horas da segunda-feira. Sob desconfiança da torcida após a derrota por 3 a 0 para o Grêmio, na quinta, o time trabalha para evitar uma reta final dramática no Brasileirão.

Durante o treinamento, o técnico Rogério Ceni procurou corrigir erros identificados em campo e comandou uma atividade de finalizações. Entre muitos problemas apresentados na temporada, o setor ofensivo é um dos principais, uma vez que apenas 28 gols foram marcados em 36 jogos, situação que coloca o time como dono do terceiro pior ataque do campeonato, atrás de Chapecoense e Sport.

Em 14.º lugar com 45 pontos, o São Paulo zera o risco de rebaixamento se conseguir vencer o Juventude. Caso seja derrotado, pode se complicar bastante, uma vez que o jogo no Morumbi é um duelo direto válido pela penúltima rodada. O time de Caxias do Sul está logo abaixo, em 15º lugar com 43 pontos.

Ceni ainda vai comandar um último treino no domingo para definir a escalação, mas um possível time tem Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno (Marquinhos); Rigoni e Calleri.

Depois de jogar contra o Juventude, o São Paulo se despede da temporada em uma partida em Belo Horizonte, contra o América-MG, na próxima quinta-feira.