Ceni acredita que vitória sobre o Cruzeiro 'fortalece' o São Paulo

Depois da eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo já começa a voltar o foco para o clássico de domingo, contra o Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista. O time precisa reverter a vantagem de 2 a 0 do rival, a mesma que precisava diante do Cruzeiro pela Copa do Brasil. Só que os 2 a 1 em Belo Horizonte não foram suficientes para a classificação tricolor, mas renovaram o ânimo do time.

"Psicologicamente essa vitória nos fortalece, pois comandamos o jogo do começo ao fim e tivemos chances muito claras de gol. Jogamos para vencer, para frente, sem medo, com muita coragem, e isso que valorizo nos meus jogadores", afirmou o técnico Rogério Ceni, na expectativa de fazer uma partida melhor diante do Corinthians.

Nesta quinta-feira, o elenco retorna de Belo Horizonte e os jogadores que atuaram vão fazer um trabalho regenerativo enquanto os atletas que não entraram em campo vão treinar. "Vamos ver o desgaste de cada um e sei que todo mundo vai falar que quer jogar. Vamos atuar dentro de nossa característica, ou seja, seremos ofensivos e com posse de bola. Lembro que iniciamos o jogo perdendo por 2 a 0", continuou Ceni.

O treinador ainda vai pensar na maneira de jogar e acha que o Corinthians não vai alterar seu estilo na partida. "O Corinthians tem um jeito definido de jogar, assim como nos espera do nosso jeito. Vai ter o mesmo comportamento defensivo, contra-atacando, até porque a tática do primeiro jogo deu certo para eles", resumiu o técnico do São Paulo.