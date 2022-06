Ceni admite jogo ruim do São Paulo, rebate críticas e nega volta das lesões musculares

Apesar da vitória por 1 a 0 contra o América-MG, no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni admitiu que a equipe não fez um grande jogo na tarde deste domingo, mas destacou o fato de ter conquistado pontos importantes na luta pela liderança.

"Acho que não fizemos um bom começo de jogo. Sofremos com o sistema, pensamos que o Pablo Maia poderia suprir o que o Diego (Costa) deixou. Achei o time um pouco cabisbaixo, até cansado pelo jogo de quinta à noite. Mas foi importante vencer mesmo sem jogar bem. Nos últimos quatro jogos, empatamos jogando bem. Num dia que está mal, é importante corrigir, mas ganhar os três pontos é importante", disse o treinador.

Ceni aproveitou também para rebater algumas críticas que vem recebendo dos torcedores. O time tricolor não vencia há quatro jogos no Brasileirão, mesmo assim, terminou a rodada dentro do G-4, com 18 pontos.

"Estamos sofrendo críticas do torcedor como se a gente tivesse o melhor time do mundo. Tem que fazer uma análise do que temos em mãos e do que podemos fazer em questão de resultado. O elenco é bom de se trabalhar, bom de lidar no dia a dia, zero reclamação. Algumas peças, algum tipo de jogador, faltam", completou.

O treinador também comentou sobre a sequência de lesões que alguns de seus jogadores vêm sofrendo neste último mês. Rogério Ceni tirou o zagueiro Diego Costa da partida contra o América por causa de um edema, e perdeu o volante Luan, durante o embate, com nova contusão na coxa.

"Temos apenas uma lesão muscular, as demais são todas por pancada. A do Luan é uma lesão muito séria e necessita de avaliação. O do Diego é um edema, um cansaço, que identificamos através de um novo profissional contratado. Não tem lesão muscular voltando, mas vai existir, porque temos muito jogo pela frente e o elenco é enxuto", avisou.

Sobre Luan, Rogério foi ainda mais cauteloso. "O Luan vem se esforçando, mas tem que cuidar primeiro da parte física. Ele vai ter que fazer um trabalho direcionado e ter força de vontade, e para isso abrir mão de certas coisas. No final do ano, ficaram em dúvida de cirurgia ou não. Ele tem que cuidar do corpo dele primeiro, bola ele tem", concluiu.

Rogério terá pouco tempo para trabalhar, pois, na quinta-feira, o São Paulo enfrentará o Botafogo, às 16h, no Engenhão.