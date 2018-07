Ceni admite que o São Paulo só pode lutar para não cair

SÃO PAULO - Os jogadores do São Paulo começam a demonstrar preocupação com a possibilidade de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Se antes da partida contra o Internacional o discurso era de vencer para elevar o astral do grupo, a nova derrota ligou definitivamente o sinal de alerta máximo no elenco.

"Existem campeonatos que você joga para ganhar e campeonatos que você joga para se salvar. Esse é para nos salvarmos", resumiu o goleiro e capitão Rogério Ceni, muito abatido com mais uma derrota. "O rebaixamento é uma realidade e precisamos lutar para sair dela o mais rapidamente possível".

Os jogadores já não sabem como explicar a péssima fase e a falta de resultados. Para eles, a sequência negativa inibe o time na hora das conclusões e faz a confiança sumir. "A situação não está boa, tivemos vários lances em que se estivéssemos em uma situação melhor teríamos feito o gol", lamentou Aloísio, que levou o terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe no clássico de domingo contra o Corinthians.

O ataque, por sinal, deve ser um problema sério para Paulo Autuori resolver até o fim de semana. Isso porque além de Aloísio, o treinador não deve poder contar com Luis Fabiano, que deixou o jogo após uma fisgada na coxa direita e teve de sair do gramado na maca.