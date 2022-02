Ceni aponta 'importante semana' para o São Paulo: 'Vaga no Paulista é obrigação'

O técnico Rogério Ceni sabe que o início de temporada é perigoso e pode causar desfalques ao time do São Paulo por causa de lesões, mas os próximos sete dias serão os mais importantes para a equipe neste ano. Primeiro: o clássico com o Santos, domingo, na Vila Belmiro. Segundo: o duelo com o Campinense pela Copa do Brasil.

Desta forma, Ceni vai saber da equipe de fisiologia do clube com quais atletas poderá contar no fim de semana. O time luta para ficar com uma das duas vagas no Grupo B. O cenário não é favorável após o empate diante da Inter de Limeira. "Jogo complicado, difícil, jogar na Vila é duro", disse o treinador, preocupado com a proximidade com a partida diante do Santos. "Vamos ver que tem de melhores condições. Seria importante uma vitória. Vencer um clássico é sempre importante. Ano passado, ganhamos de Corinthians e Palmeiras e isso ajudou muito a sair daquela situação incômoda."

Leia Também Apesar do empate no Morumbi, Pablo Maia aprova sua atuação no São Paulo

O treinador afirmou que as mudanças feitas na escalação da equipe não são sempre para se fazer testes. "Se eu colocar hoje, domingo e quinta os mesmos 11, teremos lesões. Nosso time é aguerrido, se entrega o tempo todo, então é preciso estar em boas condições. Por isso é preciso dar prioridade ao que a fisiologia fala e respeitar o físico de cada um." Antes ele falava que iria rodar o time para encontrar uma formação ideal.

Ceni deixou escapar que a cobrança é grande para a classificação às quartas de final no Paulistão. "Não existe hipótese de ficar fora da próxima fase. Independentemente de quem vai jogar, não vou abrir mão do Campeonto Paulista, temos obrigação e capacidade para ir para o mata-mata. O empate em casa diante da Inter de Limeira atrapallhou um pouco essa condição do São Paulo na tabela, mas não suficiente para tirar a confiança do elenco. O time não consegue arrancar no Grupo B. Tem oito pontos, ocupa a segunda colocação e soma uma partida a menos do que os rivais.