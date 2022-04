Ceni ataca quarto árbitro e diz ter sido alvo de 'sacanagem' na expulsão

Um misto de indignação e revolta tomaram conta do técnico Rogério Ceni ao final do jogo deste sábado em Bragança Paulista. O motivo da animosidade foi a atuação do quarto árbitro Salim Fende Chávez, que solicitou ao juiz principal, Bruno Arleu de Araújo, a advertência ao técnico são-paulino.

Em seu discurso, Ceni negou qualquer tipo de ofensa a Chavez e contou ainda que havia solicitado ao delegado da partida que desse o seu ponto de vista sobre o amarelo recebido momentos antes. Ainda segundo o treinador do São Paulo, esse atrito fez com que o quarto árbitro solicitasse a sua expulsão.

Leia Também Igor Gomes exalta poder de reação do São Paulo após gol relâmpago do Red Bull Bragantino

"Calleri saiu machucado, não pôde entrar por trás do gol. Gritei com o médico para levá-lo para a lateral, para não ficarmos com um a menos. Saí da área técnica. Quando voltei, ele veio provocando o enfrentamento para dar o cartão", disse Rogério, após a partida.

O técnico afirmou que gostaria de justificar na súmula o seu ponto de vista, de que quem provocou o cartão foi quarto árbitro. "Não ofendi, não xinguei ninguém, só saí da área médica para falar com o médico. O cara fez sacanagem."

Já em relação ao empate diante do Bragantino, Rogério preferiu exaltar seus comandados. "Jogamos muito e poderíamos sair com a vitória. Competimos bem, jogamos bem. Temos de jogar sempre com essa mesma postura nos outros jogos. Tendo essa postura, a chance de vencer é maior", completou.