Ceni começa curso de treinador na Inglaterra

Rogério Ceni dá passo importante para sua permanência no futebol depois de sua aposentadoria nos gramados. O ex-goleiro do São Paulo começa nesta semana parte do curso de treinador em que está matriculado na Inglaterra, ministrado pela Federação local. Ceni terá aulas teóricas do que sempre ouviu nos vestiários, quando esteve sob o comando de técnicos como Telê Santana e Muricy Ramalho, mas também práticas. Ele se propõe a conversar com alguns treinadores do país para sugar informações.

A primeira parada de Ceni será com o italiano Claudio Ranieri, do campeão Leicester. O ex-goleiro do São Paulo pretende ter acesso a informações sobre processo de trabalho, metodologia e liderança, entre outras.

"Uma oportunidade muito especial no dia de hoje", escreveu Ceni em suas redes sociais: "assistir ao treino do Leicester e poder conhecer e conversar por quase uma hora com o treinador Claudio Ranieri, treinador do atual campeão da Premier League."

Rogério vai também ver na prática como o trabalho da semana conduz os times nas partidas. Por isso, faz parte do seu aprendizado também acompanhar algumas partidas da Liga Inglesa. Faz parte do seu pacote acompanhar United e City, o grande clássico do futebol inglês. Ceni decidirá em breve se fará também o curso da Uefa, o de maior prestígio entre os postulantes ao cargo de treinador na Europa. É muito provável que Rogério aprenda lá fora para usar seu conhecimento no Brasil.