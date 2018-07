Ceni comemora 25 anos da sua estreia pelo São Paulo O Troféu Santiago de Compostela, disputado na Espanha, é lembrado pelo público brasileiro pela chance que os times do país tiveram de enfrentar os grandes da Europa de forma amistosa. Mas Rogério Ceni tem um sentimento especial pela competição. Afinal, foi lá que o goleiro fez sua primeira partida com a camisa do São Paulo, 25 anos atrás.