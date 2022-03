Ceni comemora fim de jejum de Rigoni e diz que São Paulo ainda precisa evoluir fisicamente

A vitória segura do São Paulo sobre o Mirassol por 3 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Paulista, marcou a boa atuação do lateral-esquerdo Reinaldo, que anotou um gol e uma assistência, e também o fim de jejum de Rigoni, que não marcava há 19 partidas. O técnico Rogério Ceni destacou a importância do gol do argentino e elogiou o atacante.

"Fico muito feliz com o Rigoni. É muito bom de se lidar no dia a dia. Sempre de bom humor. É muito fácil trabalhar com ele. É talentosíssimo. Vamos precisar dele ao longo dos campeonatos", comentou após a vitória tricolor garantiu o time na primeira posição do Grupo B do Campeonato Paulista, com uma rodada de antecedência.

A equipe foi a campo com oito alterações em relação à última partida. Ceni pontuou a evolução do time, mas disse que espera um melhor desempenho físico dos jogadores.

"Talvez o elenco venha melhor que o time, no geral. Hoje foram oito mudanças em relação ao último jogo. Se não é brilhante, apresenta bom nível de jogo e competitividade. O time está em um estágio bem superior em relação ao fim do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ainda precisamos melhorar a parte de rendimento físico. Tem três ou quatro jogadores importantes tecnicamente ainda abaixo fisicamente", analisou Ceni, que tem adotado rodízio na escalação titular neste início de ano.

O São Paulo agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. A equipe enfrenta o Manaus, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, com 100% da capacidade de público liberada. Depois, o time recebe o Botafogo, no domingo, às 16h, pela última rodada do Paulistão.