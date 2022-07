Ceni comenta áudio do VAR de Palmeiras x São Paulo e afirma que estranhou velocidade da decisão

O clássico entre Palmeiras e São Paulo pelas oitavas de final da Copa do Brasil segue rendendo. Neste domingo, após o empate por 2 a 2 com o Fluminense pelo Brasileirão, o técnico Rogério Ceni comentou a divulgação do áudio do VAR, que deixou de verificar se Calleri estava impedido no lance que culminou na marcação de um pênalti para a equipe tricolor.

Para o treinador do São Paulo, a justiça deve prevalecer no futebol. Segundo Ceni, a impressão deixada pelas imagens precisa ser confirmada e pede que as linhas de impedimento sejam traçadas para confirmar a posição irregular do argentino Calleri. O ex-goleiro ainda afirmou que sua percepção no momento foi de que não houve verificação de impedimento, dada a velocidade da marcação da penalidade máxima.

"Tem que traçar a linha, se estava impedido tem de marcar. Eu acho que tem de mudar (o jeito como age a arbitragem). No campo, deu para imaginar que não foi verificado impedimento pela velocidade com que a decisão foi tomada. Isso vale para todos, se estava impedido, não vale o gol. Você tem de ser justo e marcar. Mas não sou eu que vou resolver. O que é justo é justo. Agora, precisam traçar a linha para termos uma certeza, mesmo que atrasado. Se foi engano, esquecimento ou se o Calleri estava em condição. É importante esclarecer", afirmou Rogério Ceni, em entrevista coletiva.

Erros de arbitragem, mesmo com o auxílio do árbitro de vídeo, tem sido uma tônica do futebol brasileiro e continental. Na Copa Sul-Americana, na partida com a Universidad Católica, o São Paulo questionou a expulsão de três jogadores. Diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão, na última semana, Ceni criticou a atuação do VAR e foi enfático.

"Acho que está havendo um preciosismo extremo do VAR. Eu acho que está chamando em muitas situações. É desnecessário, seja a favor ou contra. É uma tentativa a mais de pressionar o árbitro, o VAR trouxe mais pressão ao árbitro que árbitro tinha. O VAR tem que parar de encher o saco", afirmou o treinador do São Paulo, à época.

Neste sábado, a CBF divulgou o áudio do diálogo entre o VAR e o árbitro principal Leandro Pedro Vuaden durante a partida entre Palmeiras e São Paulo. A entidade admitiu que não houve checagem da linha de impedimento para certificar que Calleri estava em condição de jogo. O Palmeiras ainda discute se tomará providências para além do ofício que envio à CBF.