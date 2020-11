Ceni confirma Gabriel entre os relacionados contra o Racing; Pedro não viaja

O Flamengo terá a presença do atacante Gabriel no jogo contra o Racing, nesta terça-feira, em Avellaneda (região metropolitana de Buenos Aires), na Argentina, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Quem garante é o técnico Rogério Ceni, que conta com o jogador depois de sua recuperação de dores musculares.

"O Gabriel vai ser relacionado, ele viaja com a gente amanhã (domingo). O Pedro continua em tratamento. Não sei colocar o prazo exato da volta exata dele, mas vem evoluindo dia após dia. Só quando voltarmos da Argentina, eu poderia estipular um prazo para ele retomar aos treinamentos com o grupo", afirmou Ceni, falando também do atacante que se lesionou em partida da seleção brasileira contra a Venezuela, no último dia 13, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Após um mês afastado por lesão no tornozelo, Gabriel voltou a ser titular do Flamengo contra o São Paulo, na Copa do Brasil. No entanto, o atacante voltou a sentir incômodos musculares contra o Atlético Goianiense e desfalcou o time nos dois últimos jogos.

Para enfrentar o Racing, além do retorno do camisa 9, Rogério Ceni também deve contar com a volta de Filipe Luís. O lateral-esquerdo ficou fora das últimas partida por desconforto no músculo posterior da coxa, mas já está em fase final do processo de recondicionamento físico.

Sobre o rival argentino, o técnico disse que já está analisando os pontos fortes e fracos. "Eu venho estudando o Racing desde ontem (sexta-feira) para tentar me preparar contra um treinador que já enfrentei em Copa Sul-Americana", disse Ceni sobre Sebastián Beccacece.