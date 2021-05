Ceni confirma que Gerson desfalca o Flamengo contra a LDU, pela Libertadores

Rogério Ceni confirmou que Gerson desfalca o Flamengo no duelo contra a LDU, terça-feira, no Equador, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O treinador revelou que o meio-campista tem uma "lesão leve", mas não poderá estar à disposição para a partida em Quito.

"Gerson tem um edema na posterior da coxa. Para esta partida não vai estar presente com a gente. Poderia até deixar para o DM responder, mas é uma lesão leve, acredito que em breve vai estar com a gente", afirmou o técnico.

Ceni não adiantou quem será o substituto de Gerson e jogará ao lado de Diego. As opções são os jovens Gomes e Hugo Moura. Ou então, o treinador pode tirar Willian Arão da zaga e puxá-lo de volta ao meio de campo.

"Difícil substituir, mas temos jogadores que vêm bem. Seguramos o Diego. Vamos achar uma maneira e analisar bem a LDU, diferente da maneira que ele joga, mas alguém que possa fazer a função necessária", avaliou.

Apesar da baixa de Gerson, Ceni crê que o planejamento foi bem feito para este início de temporada com uma sequência desgastante de jogos, sem descanso no meio da semana. No sábado, a equipe derrotou o Volta Redonda por 3 a 0 pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca com um time quase inteiro formado por reservas.

"Esse planejamento no começo do ano, mesmo com a perda momentânea do Gerson, que desfalca a gente no próximo jogo, vai deixando os jogadores com desejo de jogar, condição física boa. Conseguimos segurar alguns jogadores. O Filipe Luis e o Gabriel ficaram treinando no CT. Isso ajuda bastante a termos o time fisicamente inteiro, independente de nomes", salientou.

A delegação do Flamengo embarca para o Equador na tarde deste domingo. O time rubro-negro lidera o Grupo G da Libertadores, com seis pontos e 100% de aproveitamento, após vitórias sobre Vélez Sarsfield e Unión La Calera.