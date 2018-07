Ceni corre contra o tempo para atuar em jogo de homenagens

O goleiro Rogério Ceni voltou a treinar nesta quinta-feira e aumentou as chances de jogar contra o Internacional, sábado, quando será homenageado pelos 25 anos no clube – a data oficial é 7 de setembro, segunda-feira.

O goleiro tem feito tratamento intensivo no Reffis para participar desta partida, que marca o início dos eventos para celebrar sua passagem pelo clube - sua aposentadoria está definida para 6 de dezembro.

Nos últimos seis jogos, o goleiro só atuou contra o Ceará, em Fortaleza, mesmo com uma lesão muscular. Ele havia pedido para o técnico Juan Carlos Osorio para poder atuar porque aquele jogo poderia ser o último eliminatório (o São Paulo havia perdido o jogo de ida por 2 a 1).

Rogério corre contra o tempo para não ficar fora do jogo festivo. Atuando ou não, Rogério vai receber duas esculturas. A primeira é uma maquete do Morumbi feita de bronze. A segunda é de aço e vai relembrar defesa na decisão do Mundial de Clubes da Fifa de 2005, contra o Liverpool.

O uniforme, que normalmente tem a inscrição “Seja um Sócio-torcedor”, terá a expressão “#Mito25”. O ingresso da partida de sábado terá um desenho criado pelo designer Glauco Diógenes. Na segunda-feira, todas as redes sociais do São Paulo vão homenagear o goleiro são-paulino.

O departamento de comunicação finaliza um vídeo com a retrospectiva dos 25 anos de Ceni no clube e um e-book terá informações, curiosidades e fotos. Dois jogos amistosos deverão ser realizados: um contra uma equipe internacional e outro com amigos de Rogério Ceni.