Ceni critica Tigre, mas diz que São Paulo precisa melhorar

SÃO PAULO - Capitão e ídolo do São Paulo em mais uma conquista internacional, o goleiro Rogério Ceni fez duras críticas ao comportamento do time argentino do Tigre, que abandonou a decisão da Copa Sul-Americana no intervalo alegando confusão e briga no vestiário do Morumbi, e não deixou de comemorar o título. Mas também não se esqueceu de alertar que a equipe precisa melhorar para a próxima temporada, especialmente porque não terá mais o meia Lucas no elenco - está se transferindo para o Paris Saint-Germain.

"Fico feliz por um título que eu não tinha. Mas eles (Tigre) não quiseram jogar bola. Preferiram ficar no vestiário a voltar para campo e enfrentar o que tinha que enfrentar", disse Rogério Ceni, em entrevista à TV Globo. "Não sei o que aconteceu lá dentro (do vestiário argentino), não sei o que houve realmente. Dentro de campo houve discussão, mas nós estávamos aqui para o futebol mesmo", completou o goleiro.

Após a festa pelo título, onde abriu mão do posto de capitão e "presenteou" Lucas na hora de levantar o troféu, Rogério Ceni afirmou que o time ainda precisa melhorar para a disputa da Copa Libertadores de 2013 - jogará a fase preliminar para tentar chegar à fase de grupos.

"É um final que, devido ao segundo semestre, se tornou fantástica. Acho que primeiro pela recuperação de vários jogadores machucados na época e o ambiente melhorou. Eu acho que tem o fator Lucas, que foi muito importante. Acho que agora sem ele nós precisamos repensar a maneira de jogar. Eu espero que essa conquista não nos iluda, o time não se acomode. Acho que a gente tem de evoluir um pouco mais para conquistar um título", declarou, desta vez, à Fox Sports.