Ceni defende goleiro e minimiza derrota na estreia: 'Não mostra a realidade'

Não foi a estreia que Rogério Ceni esperava. Em sua primeira partida no comando do Flamengo, o técnico foi derrotado justamente pelo São Paulo, time onde é ídolo, por 2 a 1. Mas não desanimou. Em entrevista coletiva, ele minimizou o resultado: "Não mostra a realidade que foi o jogo, especialmente no primeiro tempo".

Ceni enumerou as justificativas para tal conclusão. "Tivemos oito chances de gols, e o São Paulo não finalizou. Faltou um mínimo detalhe, um passe um pouquinho melhor, uma condição melhor. Produzimos muito bem, os jogadores estão motivados e é um grupo bom de se trabalhar", afirmou o treinador, quase em conclusão geral sobre o time que assumiu.

Ele terá a oportunidade de reverter o tropeço da estreia na quarta-feira que vem, no Morumbi, pela partida da volta das quartas de final da Copa do Brasil. "O jogo ainda não acabou. São mais 90 minutos, é um gol de diferença e o Flamengo é o Flamengo. Em qualquer lugar, no Maracanã ou fora. Uma pena ter alguns lesionados e outros na seleção."

O ex-goleiro saiu em defesa de Hugo Souza, que protagonizou o lance decisivo da partida. O goleiro reserva cometeu erro feio na saída com a bola e entregou o gol para Brenner, que fez o segundo dos visitantes.

"É um baita goleiro. O futuro dele é excepcional dentro do Flamengo. É um jovem que vai passar por experiências difíceis e por grandes tardes. Acontece, é do futebol. Poderia ter simplificado a jogada, mas é um risco que ele correu. Acontecerão outras vezes, infelizmente, mas temos que colocar na balança tudo de positivo que já fez. Vai continuar com crédito e isso servirá como experiência. Menino nota 10 e seguirá trabalhando."

Questionado sobre seus planos para o Flamengo, Ceni afirmou que pretende aumentar a intensidade do time em campo, como fez no comando do Fortaleza. "Vamos melhorar a intensidade do time, mas só tenho elogios. Não tem como criticar pelo resultado. Temos que analisar pelo que foi construído no jogo. O Flamengo jogou bem. É frustrante sair com a derrota, da maneira que foi, mas eu fico feliz de ver a maneira como se comportaram em campo."